Требуются iPhone/Android Developers

Нужен разработчик web приложений по Iphone. Требования: * Уверенные знания:PHP или ASP.NET,AJAX,SQL,ООП. * Языки: английский - хорошее письмо и чтение, средний разговорный уровень. * Опыт в разработке программного обеспечения: 3 года + * Oпыт web под Iphone: 1 года + Личные качества: ...
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Ваши умения и знания для iPhone:
• Эксперт C / C + + или Objective-C
• Углубленное знание iPhone SDK и базы данных SQLite
• Опыт оптимизации производительности мобильных приложений
• Хорошее знание англ. языка (устный и письменный)
• Сочетать инициативность и исполнительность
Опыт работы:
• От 1 года опыта разработки приложений под iPhone (Примеры проектов на AppStore)
Ваши умения и знания для Android:
• Опыт работы на OS Android от 2-х лет
• Опыт разработки клиентской части для файлового сервера
• Знание работы файловых серверов
• Знание XML формата
Желательно:
• Возможность реализовать проект от концепции до реализации
• Эффективно вести несколько проектов одновременно
• Внимание к деталям и стремление к качеству
Условия работы для всех:
• Рабочий день с 10:00 до 19:00 часов
• Рабочее место в современном офисе в дружном коллективе
• Стабильная, достойная оплата
• iMac 21.5, iPhone, iPad
• Возможность творческого и карьерного роста
• Интересные проекты с интересными людьми
• Необходимая литература, семинары для повышения квалификации
• Оплачиваемый отпуск и больничный
• Походы, экскурсии, корпоративы
А свои резюме присылайте мне на мыло: [email protected] или
в skype: egoistinus, спасибо!
Можно еще позвонить по телефону: +38 (066) 921 69 97 (Тимур)
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