Требуются iPhone/Android Developers

Ваши умения и знания для iPhone:

• Эксперт C / C + + или Objective-C

• Углубленное знание iPhone SDK и базы данных SQLite

• Опыт оптимизации производительности мобильных приложений

• Хорошее знание англ. языка (устный и письменный)

• Сочетать инициативность и исполнительность

Опыт работы:

• От 1 года опыта разработки приложений под iPhone (Примеры проектов на AppStore)

Ваши умения и знания для Android:

• Опыт работы на OS Android от 2-х лет

• Опыт разработки клиентской части для файлового сервера

• Знание работы файловых серверов

• Знание XML формата

Желательно:

• Возможность реализовать проект от концепции до реализации

• Эффективно вести несколько проектов одновременно

• Внимание к деталям и стремление к качеству

Условия работы для всех:

• Рабочий день с 10:00 до 19:00 часов

• Рабочее место в современном офисе в дружном коллективе

• Стабильная, достойная оплата

• iMac 21.5, iPhone, iPad

• Возможность творческого и карьерного роста

• Интересные проекты с интересными людьми

• Необходимая литература, семинары для повышения квалификации

• Оплачиваемый отпуск и больничный

• Походы, экскурсии, корпоративы

А свои резюме присылайте мне на мыло: [email protected] или

в skype: egoistinus, спасибо!

Можно еще позвонить по телефону: +38 (066) 921 69 97 (Тимур)