Программисты

Нужен разработчик web приложений по Iphone. Требования: * Уверенные знания:PHP или ASP.NET,AJAX,SQL,ООП. * Языки: английский - хорошее письмо и чтение, средний разговорный уровень. * Опыт в разработке программного обеспечения: 3 года + * Oпыт web под Iphone: 1 года + Личные качества: ...
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Требуются специалисты с подтвержденными работами в следующих областях:
iOS - Objective C
Android - Java
Сервер - PHP (знание SQL, HTML, JS, XML)
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