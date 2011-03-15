Нужен разработчик web приложений по Iphone. Требования: * Уверенные знания:PHP или ASP.NET,AJAX,SQL,ООП. * Языки: английский - хорошее письмо и чтение, средний разговорный уровень. * Опыт в разработке программного обеспечения: 3 года + * Oпыт web под Iphone: 1 года + Личные качества: ...
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Компания ProData Consult ищет Iphone Developer для работы в Харькове.
Длительность проекта 2-3 месяца.
В случае заинтересованности жду Ваши резюме и готова ответить на все вопросы.
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