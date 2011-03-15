Blackberry Developer

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Компания ProData Consult ищет Blackberry Developer для работы в Голландии.

Длительность проекта 2-3 месяца.

В случае заинтересованности жду Ваши резюме и готова ответить на все вопросы.

[email protected]

13 лет назад
prodataconsult
Евгения 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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