Требуются Senior iPhone/Android Developers

Нужен разработчик web приложений по Iphone. Требования: * Уверенные знания:PHP или ASP.NET,AJAX,SQL,ООП. * Языки: английский - хорошее письмо и чтение, средний разговорный уровень. * Опыт в разработке программного обеспечения: 3 года + * Oпыт web под Iphone: 1 года + Личные качества: ...
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Ваши умения и знания для iPhone:
• Владение Objective-C,C,C++, SQL, OOP
• Знание CocoaTouch framework
• Знание QuartzCore, CoreAnimation
• Знание Sqlite (знание CoreData framework существенный плюс)
• Умение грамотно оптимизировать код
• Опыт работы с чужим кодом (отладка, фикс багов, утечки)
• Опыт 4 + завершенных проекта (или неменее года работы)
• Примеры проектов на AppStore
Ваши умения и знания для Android:
• Разработка приложений/системного проектирования для мобильных платформ (Android).
• 3+ года работы c Java SE
• Опыт работы с сетевыми протоколами: TCP , SIP , HTTP /HTTPS
Желательно:
• Добросовестность, трудолюбие, внимание к деталям и стремление к качеству, целеустремленность и быстрая обучаемость.
• Комплексное понимание процесса разработки программного обеспечения и практики, включая Scrum, Test Driven Development, тестирования и работу в тесном сотрудничестве с другими разработчиками, взаимодействие с дизайнерами и тестировщиками
• Отличные коммуникативные навыки - должен обладать способностью формулировать сложные технические концепции для аудитории различного технического уровня.
• Навыки управление проектами - должны иметь возможность направлять и координировать всю деятельность, необходимую для завершения крупных проектов, требующих широкого круга технических навыков.
Условия работы для всех:
• Рабочий день с 10:00 до 19:00 часов
• Рабочее место в современном офисе в дружном коллективе
• Стабильная, достойная оплата
• iMac 21.5, iPhone, iPad
• Возможность творческого и карьерного роста
• Интересные проекты с интересными людьми
• Необходимая литература, семинары для повышения квалификации
• Оплачиваемый отпуск и больничный
• Походы, экскурсии, корпоративы
А свои резюме присылайте мне на мыло: [email protected] или
в skype: egoistinus, спасибо!
Можно еще позвонить по телефону: +38 (066) 921 69 97 (Тимур)
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