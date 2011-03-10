Требуются Senior iPhone/Android Developers

Ваши умения и знания для iPhone:

• Владение Objective-C,C,C++, SQL, OOP

• Знание CocoaTouch framework

• Знание QuartzCore, CoreAnimation

• Знание Sqlite (знание CoreData framework существенный плюс)

• Умение грамотно оптимизировать код

• Опыт работы с чужим кодом (отладка, фикс багов, утечки)

• Опыт 4 + завершенных проекта (или неменее года работы)

• Примеры проектов на AppStore

Ваши умения и знания для Android:

• Разработка приложений/системного проектирования для мобильных платформ (Android).

• 3+ года работы c Java SE

• Опыт работы с сетевыми протоколами: TCP , SIP , HTTP /HTTPS

Желательно:

• Добросовестность, трудолюбие, внимание к деталям и стремление к качеству, целеустремленность и быстрая обучаемость.

• Комплексное понимание процесса разработки программного обеспечения и практики, включая Scrum, Test Driven Development, тестирования и работу в тесном сотрудничестве с другими разработчиками, взаимодействие с дизайнерами и тестировщиками

• Отличные коммуникативные навыки - должен обладать способностью формулировать сложные технические концепции для аудитории различного технического уровня.

• Навыки управление проектами - должны иметь возможность направлять и координировать всю деятельность, необходимую для завершения крупных проектов, требующих широкого круга технических навыков.

Условия работы для всех:

• Рабочий день с 10:00 до 19:00 часов

• Рабочее место в современном офисе в дружном коллективе

• Стабильная, достойная оплата

• iMac 21.5, iPhone, iPad

• Возможность творческого и карьерного роста

• Интересные проекты с интересными людьми

• Необходимая литература, семинары для повышения квалификации

• Оплачиваемый отпуск и больничный

• Походы, экскурсии, корпоративы

А свои резюме присылайте мне на мыло: [email protected] или

в skype: egoistinus, спасибо!

Можно еще позвонить по телефону: +38 (066) 921 69 97 (Тимур)