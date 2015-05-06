Приветствую! Нужно сделать напоминание в установленные дату и время. В index.html: Будильник - Текст напоминания - Установка даты и времени Другой ...
Разработка мобильного приложения
Задачи:
- Разработка мобильного приложения для имитации работы gps трекера
Требования:
- Образование высшее
- Английский: минимум на среднем уровне
- Отличное знание Java и J2ME, опыт написания и портирования Java приложений на различные модели телефонов
- Опыт работы в той же области от 3 лет
- Умение работать с чужим кодом
- Необходимы самостоятельность, оперативность в работе, понимание задач, которые выполняет приложение
- Приветствуется наличие опыта работы с Windows Mobile, Android, IOS
Условия:
- Удаленная работа на иностранного заказчика
- Заработная плата по договоренности
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