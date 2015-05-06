Разработка мобильного приложения

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт7 заявок373 просмотра

Задачи:

- Разработка мобильного приложения для имитации работы gps трекера

Требования:

- Образование высшее

- Английский: минимум на среднем уровне

- Отличное знание Java и J2ME, опыт написания и портирования Java приложений на различные модели телефонов

- Опыт работы в той же области от 3 лет

- Умение работать с чужим кодом

- Необходимы самостоятельность, оперативность в работе, понимание задач, которые выполняет приложение

- Приветствуется наличие опыта работы с Windows Mobile, Android, IOS

Условия:

- Удаленная работа на иностранного заказчика

- Заработная плата по договоренности

AndroidiOSJava
10 лет назад
realseti13
39 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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