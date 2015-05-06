Android webview. Событие по календарю.

Приветствую! Нужно сделать напоминание в установленные дату и время. В index.html:

Будильник

- Текст напоминания

- Установка даты и времени

Другой будильник

Текст напоминания, дата и время передаются в натив и отчет начинается нативными методами. Возможно преждевременное удаление – заходим в программу – и очищаем дату. При наступлении даты и времени в баре появляется уведомление с текстом напоминания. При клике на уведомление открываем программу и переходим к элементу используя текст напоминания (Другой будильник) - $('body').animate({scrollTop: $('# Другой будильник ').offset().top}, 1000);

При выключении/включении телефона – ни чего не сбивается

Структура приложения: файл index.html в основе.

Весь js/java код (каждый оператор) должен быть прокомментирован.

Допустимо использование Jquery.

Оплата после теста лично, при встрече в Москве или через Яндекс деньги/ Webmoney(r-кошелек) / Сбербанк.