Необходимо сделать мобильное приложение под обе платформы. Плюс - серверную часть. Тема - магазин электронных книг с личным кабинетом. Привязка платежных систем. Есть понятия - Авторы, Пользователи, Администраторы, Гости Широкий поиск по ...
Android webview. Событие по календарю.
Приветствую! Нужно сделать напоминание в установленные дату и время. В index.html:
Будильник- Текст напоминания
- Установка даты и времени
Другой будильник
Текст напоминания, дата и время передаются в натив и отчет начинается нативными методами. Возможно преждевременное удаление – заходим в программу – и очищаем дату. При наступлении даты и времени в баре появляется уведомление с текстом напоминания. При клике на уведомление открываем программу и переходим к элементу используя текст напоминания (Другой будильник) - $('body').animate({scrollTop: $('# Другой будильник ').offset().top}, 1000);
При выключении/включении телефона – ни чего не сбивается
Структура приложения: файл index.html в основе.
Весь js/java код (каждый оператор) должен быть прокомментирован.
Допустимо использование Jquery.
Оплата после теста лично, при встрече в Москве или через Яндекс деньги/ Webmoney(r-кошелек) / Сбербанк.
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