Нарисовать Activity Diagram по сценариям использования для приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрытнет заявок125 просмотров

Добрый день. Суть в названии темы, подробности в ЛС.

(!) Задание учебное

10 лет назад
SlevinKelevRa
Денис 
34 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров