Необходимо сделать мобильное приложение под обе платформы. Плюс - серверную часть. Тема - магазин электронных книг с личным кабинетом. Привязка платежных систем. Есть понятия - Авторы, Пользователи, Администраторы, Гости Широкий поиск по ...
Нарисовать Activity Diagram по сценариям использования для приложения
Добрый день. Суть в названии темы, подробности в ЛС.
(!) Задание учебное
Заявки фрилансеров
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