Необходимо сделать мобильное приложение под обе платформы. Плюс - серверную часть. Тема - магазин электронных книг с личным кабинетом. Привязка платежных систем. Есть понятия - Авторы, Пользователи, Администраторы, Гости Широкий поиск по ...
Нужна мобильная версия сайта
Сайт визитка, на cms simpla первой версии.
Один тип страниц.
Заявки фрилансеров
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