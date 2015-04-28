Нужна мобильная версия сайта

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Закрыт2 заявки148 просмотров

Сайт визитка, на cms simpla первой версии.

Один тип страниц.

10 лет назад
winkel2011
Валера 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
24 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров