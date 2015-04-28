Нужна помощь в настройке phonegap + ionic

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Закрыт1 заявка162 просмотра

Добрый вечер.

нужна помощь в настройке phonegap + ionic а также, последующие консультации по этой системе.

общение в скайпе, голосом.

10 лет назад
dgastudio
Алексей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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