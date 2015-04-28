Symbian OS 9.4 S60 5th Edition, Java: Аналоговые часы

Всем привет. Нужен человек который хорошо разбирается в кроссплатформенном программировании.

Что нужно сделать? Самую обычную, самую простую программу аналоговых часов для версии ОС Symbian OS 9.4 S60 5th Edition на языке JAVA или Qt.

Что требуется от вас?

- исходный код программы должен быть прокомментирован, и описан комментариями;

- в какой среде программировалось (название программы и версия.)

Что можете ждать от меня:

-деньгами не обижу, пишите ваши цены за работу (разумные цены).

-своевременная оплата.

-если вы человек с репутацией на данном форуме, деньги могу перевести сразу, если нет то работаю 50% оплаты делаю до начала, 50% после окончания, или вообще вся сумма после окончания написания программы.

Надеюсь, что тут есть такие специалисты! Всем спасибо.