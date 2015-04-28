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Symbian OS 9.4 S60 5th Edition, Java: Аналоговые часы
Всем привет. Нужен человек который хорошо разбирается в кроссплатформенном программировании.
Что нужно сделать? Самую обычную, самую простую программу аналоговых часов для версии ОС Symbian OS 9.4 S60 5th Edition на языке JAVA или Qt.
Что требуется от вас?
- исходный код программы должен быть прокомментирован, и описан комментариями;
- в какой среде программировалось (название программы и версия.)
Что можете ждать от меня:
-деньгами не обижу, пишите ваши цены за работу (разумные цены).
-своевременная оплата.
-если вы человек с репутацией на данном форуме, деньги могу перевести сразу, если нет то работаю 50% оплаты делаю до начала, 50% после окончания, или вообще вся сумма после окончания написания программы.
Надеюсь, что тут есть такие специалисты! Всем спасибо.
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