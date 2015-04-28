Необходимо сделать мобильное приложение под обе платформы. Плюс - серверную часть. Тема - магазин электронных книг с личным кабинетом. Привязка платежных систем. Есть понятия - Авторы, Пользователи, Администраторы, Гости Широкий поиск по ...
Переделать ios приложения (API Вконтакте)
День добрый,
Есть мобильное приложение на ios работающие с api вконтакте - накрутка лайков для вконтакте. Нужно переделать логику экранов и саму реализацию.
Ищу хорошего ios программиста с опытом по работе с api вконтакте.
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