Переделать ios приложения (API Вконтакте)

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Закрыт1 заявка150 просмотров

День добрый,

Есть мобильное приложение на ios работающие с api вконтакте - накрутка лайков для вконтакте. Нужно переделать логику экранов и саму реализацию.

Ищу хорошего ios программиста с опытом по работе с api вконтакте.

iOS
10 лет назад
vadaka
Вадим 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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