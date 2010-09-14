Разработчик j2me

Нужен разработчик с опытом работы в создании онлайн игр/игр для мобильных телефонов.

Задача: Разработка клиентской части мобильного приложения.

Функции приложения:

— осуществление команд пользователя согласно игровому процессу

— взаимодействие с серверной частью (БД и пр.)

— отправка SMS из приложения для оплаты регистрации (единоразово), покупки игровых предметов и пр.

Условия: Полный рабочий день. До запуска проекта объемы работ большие (что вознаградится бонусом в виде добавления к зп).

После запуска проекта — поддержание и дальнейшее развитие по результатам общего анализа работы проекта.