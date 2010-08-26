Компании Ramotion требуется iPhone Разработчик (iPhone Developer). Как удаленно(по-началу), так и в офис(предпочтительней). Необходимые навыки: 1. Эксперт C / C + + или Objective-C 2. Углубленное знание iPhone SDK и базы данных SQLite 3. Опыт оптимизации производительности мобильных приложений 4. Хорошее ...
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Компании «DAT-Media» – разработчику компьютерных игр, требуется на постоянную работу Сетевой программист для работы на проекте Disciples III.
Требования:
• Отличное знание C++,
• опыт участия в разработке игровых проектов (клиент-серверная архитектура),
• опыт работы не менее 2 лет
Приветствуются:
• Наличие опыта работы с «чужим» кодом,
• опыт работы с DirectX, Win 32API,
• технический английский,
• наличие портфолио (возможен показ незаконченных работ)
Обязанности:
• Разработка серверной части игры,
• написание программного кода сетевого взаимодействия для мультиплеерного режима игры
Условия: Работа в офисе (М. Перово), фиксированный оклад от 60 000 руб. – по результатам собеседования, возможность работы в высокопрофессиональном и творческом коллективе, интересные задачи, личностный рост.
Работа требует проживания в Москве, рассматриваются кандидаты из других городов. Удалённые варианты сотрудничества не рассматриваются.
Коротко о проекте:
Disciples 3 - пошаговая стратегия с элементами RPG. Игра является наследницей и продолжательницей традиций легендарной серии игр Disciples. Игра разрабатывается компаниями Akella/.dat. Игра вышла в декабре 2009 года. В данный момент ведётся работа над аддоном к игре, который будет дополнительно включать многопользовательский режим и новую игровую расу.
Не забывайте указать название вакансии в теме письма. Резюме размещайте в теле письма.
Связь по [email protected] или по телефону (495) 710-80-66, доб.114, Маркович Евгения
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