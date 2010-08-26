Компании «DAT-Media» – разработчику компьютерных игр, требуется на постоянную работу Сетевой программист для работы на проекте Disciples III.

Требования:

• Отличное знание C++,

• опыт участия в разработке игровых проектов (клиент-серверная архитектура),

• опыт работы не менее 2 лет

Приветствуются:

• Наличие опыта работы с «чужим» кодом,

• опыт работы с DirectX, Win 32API,

• технический английский,

• наличие портфолио (возможен показ незаконченных работ)

Обязанности:

• Разработка серверной части игры,

• написание программного кода сетевого взаимодействия для мультиплеерного режима игры

Условия: Работа в офисе (М. Перово), фиксированный оклад от 60 000 руб. – по результатам собеседования, возможность работы в высокопрофессиональном и творческом коллективе, интересные задачи, личностный рост.

Работа требует проживания в Москве, рассматриваются кандидаты из других городов. Удалённые варианты сотрудничества не рассматриваются.

Коротко о проекте:

Disciples 3 - пошаговая стратегия с элементами RPG. Игра является наследницей и продолжательницей традиций легендарной серии игр Disciples. Игра разрабатывается компаниями Akella/.dat. Игра вышла в декабре 2009 года. В данный момент ведётся работа над аддоном к игре, который будет дополнительно включать многопользовательский режим и новую игровую расу.

Не забывайте указать название вакансии в теме письма. Резюме размещайте в теле письма.

Связь по [email protected] или по телефону (495) 710-80-66, доб.114, Маркович Евгения