Тестировщик

Компании Ramotion требуется iPhone Разработчик (iPhone Developer). Как удаленно(по-началу), так и в офис(предпочтительней). Необходимые навыки: 1. Эксперт C / C + + или Objective-C 2. Углубленное знание iPhone SDK и базы данных SQLite 3. Опыт оптимизации производительности мобильных приложений 4. Хорошее ...
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Обязанности:
Тестирование функционала web-проектов компании на соответствие ТЗ и здравому смыслу, юзабилити.
Написание test-case.
Требования:
Опыт тестирования web приложений от года.
Базовые знания программирования.
Продвинутый пользователь интернета (браузеры, почта, офисные приложения).
Аналитический склад ума, ответственность, высокая обучаемость, внимательность.
Грамотный русский язык.
Желательно:
Опыт работы с Selenium.
Знакомство с Apache JMETER.
PHP на уровне понимания кода.
Английский (чтение специальной литературы).
Условия:
10-19 пн-птн, офис м.Щелковская, оформление согласно ТК РФ, частичная компенсация затрат на питание,футбол,молодой дружелюбный коллектив.
Тип занятостиПолная занятость, полный день
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