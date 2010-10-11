Требуется iPhone Developer

$600
Разработка игрЗакрыт1 заявка199 просмотров
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Компании Ramotion требуется iPhone Разработчик (iPhone Developer).

Как удаленно(по-началу), так и в офис(предпочтительней).

Необходимые навыки:

1. Эксперт C / C + + или Objective-C

2. Углубленное знание iPhone SDK и базы данных SQLite

3. Опыт оптимизации производительности мобильных приложений

4. Хорошее знание англ. языка (устный и письменный)

5. Сочетать инициативность и исполнительность

Желательно:

1. Возможность реализовать проект от концепции до реализации

2. Эффективно вести несколько проектов одновременно

3. Внимание к деталям и стремление к качеству

Опыт работы:

1+ лет опыта разработки iPhone (Примеры проектов на AppStore)

От нас:

iMac 21.5”, iPhone 4, iPad.

Офис - район Летчиков, Севастополь, ПН-СБ с 9:30 до 17:30.

Стартовая ЗП $600

Оплачиваемый отпуск и больничные.

Просьба отправлять резюме на [email protected]. Спасибо!

13 лет назад
3dlife
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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