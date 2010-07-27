Программист Flash/Flex/Action Script в офис Москва

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Добрый день, срочно нужен программист на 1-2 неделю в офис в Москве. Текущий программист не справляется со сроками и задача будет помочь ему дописать код клиентской части для игры в стиле хидден обжект.

13 лет назад
MD_MIT
Мит 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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