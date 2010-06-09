С++ программист

Динамично развивающаяся game-компания, один из лидирующих разработчиков и издателей компьютерных игр в Украине, в связи с расширением приглашает в свою команду программиста С++.

Задачи:

Разработка компьютерных игр. Работа как над коллективными (от 2 до 5 программистов) так и над одиночными проектами.

Требования:

Знания C++

Основы алгоритмов

Методов проектирования

Базовая математика.

Лингвистические требования – Технический английский язык.

Приветствуется – умение работать в коллективе.

Присылайте свое резюме по адресу [email protected]. В теме письма обязательно укажите название вакансии, на которую претендуете.