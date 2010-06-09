Программист-исследователь

Динамично развивающаяся game-компания, один из лидирующих разработчиков и издателей компьютерных игр в Украине, в связи с расширением приглашает в свою команду программиста-исследователя.

Задачи:

Решение разнообразных задач связанных с исследованиями и применениями математики, физики, сложных алгоритмов. Например, моделирование определенных процессов в играх, сжатие данных, элементы искусственного интеллекта и т.п.

Требования:

Знание С++;

Знание физики, математики;

Алгоритмы (структуры данных, графика);

Искусственный интеллект;

Лингвистические требования – Технический английский язык.

Приветствуется – Высшее физическое, математическое образование со степенью к.ф-м.н. или аспирантура.

Присылайте свое резюме по адресу [email protected]. В теме письма обязательно укажите название вакансии, на которую претендуете.

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