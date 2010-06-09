Добрый день! Ищу команду программистов или одного программиста в проект (онлайн игра) – разработать серверную и клиентскую частей, дальнейшее ее сопровождение и развитие. Требования к программисту (не важно, будет ли это 2 или 1 программер ...
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Программист-исследователь
Динамично развивающаяся game-компания, один из лидирующих разработчиков и издателей компьютерных игр в Украине, в связи с расширением приглашает в свою команду программиста-исследователя.
Задачи:
Решение разнообразных задач связанных с исследованиями и применениями математики, физики, сложных алгоритмов. Например, моделирование определенных процессов в играх, сжатие данных, элементы искусственного интеллекта и т.п.
Требования:
Знание С++;
Знание физики, математики;
Алгоритмы (структуры данных, графика);
Искусственный интеллект;
Лингвистические требования – Технический английский язык.
Приветствуется – Высшее физическое, математическое образование со степенью к.ф-м.н. или аспирантура.
Присылайте свое резюме по адресу [email protected]. В теме письма обязательно укажите название вакансии, на которую претендуете.
Другие вакансии компании, а так же условия работы можно посмотреть по ссылке http://absolutist.ru/job/.
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