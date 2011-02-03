Онлайн игра - программист(ы)

Добрый день!

Ищу команду программистов или одного программиста в проект (онлайн игра) – разработать серверную и клиентскую частей, дальнейшее ее сопровождение и развитие.

Требования к программисту (не важно, будет ли это 2 или 1 программер знать все это или каждый только свое – сервер \ клиент):

1. теория ООП (объектно-ориентированное программирование)

2. С#

3. .Net Framework 4

4. опыт с Linq

5. навык работы с Ms Sql

6. Sql (в объеме DML)

7. навык работы с Ms Sql

8. asp.net

9. JScript

10. Net Remouting

Желательно: опыт верстки

Прошу вас в отклике сразу указывать ожидаемое ежемесячное вознаграждение и ваш город.