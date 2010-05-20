Программист Java

$1000
Разработка игрЗакрыт4 заявки129 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Обязанности:

* Разработка серверной части высоконагруженных приложений для соц. сетей

Требования:

* Отличные знания J2SE и J2EE

* Работа с БД (mysql)

* Умение оптимизировать код (нагрузки - от 50 000 пользователей в сутки)

* Обязателен опыт участия в завершенных коммерческих проектах

14 лет назад
x-zews
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Lead Server С/С++ Программист

    $2500

    Специализированное кадровое агентство индустрии информационных технологий, дизайна и видео игр Igra-HR www.igra-hr.com, сотрудничающее с компаниями-разработчиками США, Канады, Австралии, восточной и западной Европы, ищет одаренных, талантливых специалистов, владеющих всеми необходимыми навыками своей профессии, для участия в ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработчик Flash

    $1000

    Обязанности: * Разработка flash-части приложений (в т.ч. игр) для соц. сетей * Взаимодействие с художником и серверным программистом Требования: * Flash‚ Flex‚ AS3 - на отличном уровне * Photoshop‚ Illustrator - умение пользоваться

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программист приложений для соц сетей (flash)

    $1500

    Требование: программирование клиентской части многопользовательских игровых проектов на технологиях Adobe Flash (AS 3.0 2.0) для социальных сетей Синхронизация Flash клиента с сервером Большим плюсом будет знания в написании серверной части приложения (PHP Mysql). Возможна удаленная работа

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Level Designer

    $1100

    Опыт работы от года Зарплата от 30000 руб. Требования: • Базовые знания 3DS Max • Знание Photoshop • Опыт создания игровых карт ПРИМЕРЫ РАБОТ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Желательно: • опыт работы с инструментарием одного из игровых движков (UNITY3D, T3D, UE3, Crysis,Source Engine) • опыт создания ландшафтов • постановка освещения Обязанности: • создание игровых уровней • создание игровых ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программист C++/C# + OGRE

    Компании ООО "НПП" Адвент" требуется программист со знанием огра в офис на полный рабочий день (возможна частичная занятость если вы, к примеру, студент). Требования: - Опыт программирования на С++ не менее 1 года. Плюсом будет знание C#. О ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Флеш-программист и веб-программист Санкт-Петербург

    Компания-разработчик игр для социальных сетей "Bad Rabbit Games" ищет на постоянную работу в офисе флэш-программиста и веб-программиста. Содержание вакансии: 1. Флэш-программист Требуется разработчик комплексных решений на Flash (Actiоn script 3) – создание Flash приложений Программирование игровой логики (AI, написание ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программист- архитектор для ролевой веб стратегии

    Требуется специалист для долгосрочного сотрудничества. Особенности проекта - Развитая RPG Система: классы персонажей, навыки, перки, боевые перки и т.д. - Детальная и большая система конструктора оружия и брони. - Ориентирование на игру в составе клана, альянса. - Наличие мини-игр

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Flash разработчик ( ActionScript 3.0 )

    $2500

    Работа на постоянной основе в Иркутском офисе, кандидаты из других городов рассматриваются, при возможности и желании переехать. Удалённые варианты сотрудничества не рассматриваются. Требования: - Профессиональное знание ActionScript 3.0 - Опыт создания клиент-серверных приложений - Знание ООП - ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программист для 3D-online Игры

    Требуются на постоянную работу программист клиентской части, программист серверной части. Опыт работы обязателен - от 3-х лет. Работа в офисе - Москва. Оклад по результатам собеседования.

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад