Программист приложений для соц сетей (flash)

$1500
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Требование: программирование клиентской части многопользовательских игровых проектов на технологиях Adobe Flash (AS 3.0 2.0) для социальных сетей

Синхронизация Flash клиента с сервером

Большим плюсом будет знания в написании серверной части приложения (PHP Mysql).

Возможна удаленная работа

14 лет назад
Nelper
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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