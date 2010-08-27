Lead Server С/С++ Программист

Специализированное кадровое агентство индустрии информационных технологий, дизайна и видео игр Igra-HR www.igra-hr.com, сотрудничающее с компаниями-разработчиками США, Канады, Австралии, восточной и западной Европы, ищет одаренных, талантливых специалистов, владеющих всеми необходимыми навыками своей профессии, для участия в проектах клиентов Агентства.

Специальность¬¬: Server Programmer

Должность: Lead

Занятость: полная

Оплата: обсуждается

Месторасположение: Украина, Киев

Должностные обязанности:

o разработка игрового сервера;

o добавление игр с новыми правилами;

o автоматизация тестирования (как функционального, так и нагрузочного);

o "зеркалирование" сервера;

o программный интерфейс к админке.

Требования:

• Рабочий опыт и профессиональные навыки:

o профессиональное знание С++ (не менее 3 лет);

o опыт разработки клиент-серверных приложений;

o знание сетевых протоколов;

o знание stl, xml, баз данных;

o обширный опыт работы в Linux.

• Приветствуется:

o опыт разработки серверов;

o нереляционные бд (mongoDB, couchDB и подобное);

o опыт работы руководителем команды в разработке клиент-серверных приложений.

• Личностные характеристики:

o склонность к творческому труду, увлеченность;

o лидерские качества;

o аналитические способности, умение находить новаторский подход к решению сложных задач;

o высокая работоспособность.

Способ подачи заявки:

[email protected] или заполнение Анкеты соискателя на сайте www.igra-hr.com.