Разработчик Flash

Специализированное кадровое агентство индустрии информационных технологий, дизайна и видео игр Igra-HR www.igra-hr.com, сотрудничающее с компаниями-разработчиками США, Канады, Австралии, восточной и западной Европы, ищет одаренных, талантливых специалистов, владеющих всеми необходимыми навыками своей профессии, для участия в ...
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Обязанности:
* Разработка flash-части приложений (в т.ч. игр) для соц. сетей
* Взаимодействие с художником и серверным программистом
Требования:
* Flash‚ Flex‚ AS3 - на отличном уровне
* Photoshop‚ Illustrator - умение пользоваться
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