Требуется flash/flex программист в офис в Москве

Добрый день! Ищу команду программистов или одного программиста в проект (онлайн игра) – разработать серверную и клиентскую частей, дальнейшее ее сопровождение и развитие. Требования к программисту (не важно, будет ли это 2 или 1 программер ...
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Добрый день!
Требуется программист на ActionScript 3.0 для разработки игровых приложений на полную или частичную занятость в офис в центре Москвы или на дому (Москва или Московская область).
Требования к кандидату:
- Знание ActionScript 3.0
- Крайне желателен опыт работы с API МойМир, Одноклассники и ВКонтакте
- Желательны навыки серверного программирования (java/c++ + MySql)
ЗП сдельная
Skype: sobolman
ICQ: 266022055
e-mail: [email protected]
Tel.: 8-916-120-10-45
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