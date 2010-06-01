Требуется flash/flex программист в офис в Москве

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Добрый день!

Требуется программист на ActionScript 3.0 для разработки игровых приложений на полную или частичную занятость в офис в центре Москвы или на дому (Москва или Московская область).

Требования к кандидату:

- Знание ActionScript 3.0

- Крайне желателен опыт работы с API МойМир, Одноклассники и ВКонтакте

- Желательны навыки серверного программирования (java/c++ + MySql)

ЗП сдельная

Skype: sobolman

ICQ: 266022055

e-mail: [email protected]

Tel.: 8-916-120-10-45

14 лет назад
AlexAndFree
Александр 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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