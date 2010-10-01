Требуется flash-программист, флешер

Добрый день! Ищу команду программистов или одного программиста в проект (онлайн игра) – разработать серверную и клиентскую частей, дальнейшее ее сопровождение и развитие. Требования к программисту (не важно, будет ли это 2 или 1 программер ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется флеш-программист.
Требования:
- профессиональное знание ActionScript 3.0
- сборка отрисованых элементов дизайна и программирование логики клиента.
- опыт работы
Приветствуется:
- знание ActionScript 2.0.
- знание Flash JavaScript.
Условия:
Работа по нашему проекту не менее 30 часов в неделю
Оплата 450 руб. \ час, при вашей высокой эффективности больше.
Резюме направить на [email protected] c указанием количества свободных для работы часов в неделю или писать сюда.
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