Нужны опытные флешеры и программисты

Добрый день уважаемые фрилансеры.

Нужны на долгосрочное сотрудничество флешеры и программист.

1. Нужен флешер для создания серии квестов с детскими персонажами (дизайн персонажей есть) по итогам квеста будут даваться балы, они должны будут туда вкладываться.

2. Программист, который сделает из квестов портал с логинами и паролями для пользователей.

Дизайн есть, сколько уйдет время на 1 персонажа к примеру на 10 сцен?

Мне нужна конкретная цена и время исполнения.

Только опытные профессионалы, которые делали подобные проекты.

Спасибо, Анастасия

ICQ 327974030