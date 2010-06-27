Гейм-дизайнер

С++ программист Динамично развивающаяся game-компания, один из лидирующих разработчиков и издателей компьютерных игр в Украине, в связи с расширением приглашает в свою команду программиста С++. Задачи: Разработка компьютерных игр. Работа как над коллективными (от 2 до 5 программистов) ...