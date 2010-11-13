Программист Flash в офис полная занятость

$2500
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Опыт 1-3 года

Требования:

* ActionScript 3

* XML

* Бинарные сокеты во flash

* Опыт разработки клиент-серверных приложений -обязательно

* Flex, необходимо наличие выполнение проектов - обязательно

* Знание других языков программирования будут являться плюсом

* Умение читать/понимать чужой код

* Знание средств автоматической сборки проектов

* Шаблоны проектирования, ООП

* Работа в средах разработки FD(FlashDevelop) или Flex/FlashBuilder

Обязанности:

* Программирование клиентской части

* Создание клиент серверных приложений на FLASH.

Условия работы:

* Офис - центр Москвы, ст.м. Курская, Таганская

* Работа в команде профессионалов

* Оплата занятий спортом, питания (у нас в компании работает отличный повар)

* Заработная плата от 60000 до 80000 (по результатам собеседования оговаривается с каждым кандидатом)

* График работы: обсуждается (возможна как работа в офисе так и удаленная)

13 лет назад
ElenaF
61 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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