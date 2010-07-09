Программист php, actionscript, flex

$2500
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Разработка в одном из них - php, actionscript 3.0/2.0, flex от 3.1 - 4.0

Дружный коллектив и удобное место для работы.

Соблюдение ТК РФ. Зарплата обсуждается на собеседовании (премии и соц. пакет).

Работа: г. Санкт-Петербург. Гибкий индивидуальный график.

С наилучшим пожеланием, Андрей Викторович

PHP
13 лет назад
atelievid
Андрей 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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