PHP программист

Добрый день! Ищу команду программистов или одного программиста в проект (онлайн игра) – разработать серверную и клиентскую частей, дальнейшее ее сопровождение и развитие. Требования к программисту (не важно, будет ли это 2 или 1 программер ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязанности:
• Разработка браузерной многопользовательской игры
• Разработка и оптимизация архитектуры высоконагруженного приложения;
• Проектирование и разработка новых игровых модулей;
• Контроль администрирования сервера и анализ его работы;
• Формирование предложений по оптимизации и обеспечение бесперебойной работы серверов проекта;
Требования:
• Опыт работы с phpUnit
• Отличное знание PHP/MySql
• Опыт использования систем контроля версий
• Опыт проведение нагрузочного тестирования, интерпретации результатов
• Опыт разработки высоконагруженных проектов
• Понимание клиент-серверной архитектуры
• Понимание принципов ООП и MVC (модель-представление-поведение)
• Опыт администрирования Unix (Linux)
Желательно:
• Опыт работы в игровой индустрии
• Опыт оптимизации баз данных, опыт профилирования кода
Условия: Москва, м. Щелковская, 10-19, Оформление согласно ТК РФ, частичная компенсация затрат на питание, интересные проекты, возможность профессионального роста, молодой дружелюбный коллектив.
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