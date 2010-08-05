Разработчики flash игр

Для создания казуальных игр требуются флеш-программисты, в совершенстве владеющие AS3, и имеющие свободное время для работы над проектами.

Приветствуется опыт работы с flash decompiler trillix и аналогичным ПО. Оплата сдельная. Цена проекта от 50$ до 100$. Очень большое количество проектов. Есть возможность перехода со сдельной на постоянную оплату в размере от 1000$ (+ бонус) в месяц.

[email protected]

Skype: kuba.games