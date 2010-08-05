Разработчики flash игр

Требуется флеш-программист. Требования: - профессиональное знание ActionScript 3.0 - сборка отрисованых элементов дизайна и программирование логики клиента. - опыт работы Приветствуется: - знание ActionScript 2.0. - знание Flash JavaScript. Условия: Работа по нашему проекту не ...
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Для создания казуальных игр требуются флеш-программисты, в совершенстве владеющие AS3, и имеющие свободное время для работы над проектами.
Приветствуется опыт работы с flash decompiler trillix и аналогичным ПО. Оплата сдельная. Цена проекта от 50$ до 100$. Очень большое количество проектов. Есть возможность перехода со сдельной на постоянную оплату в размере от 1000$ (+ бонус) в месяц.
Skype: kuba.games
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