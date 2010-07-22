Flash/Flex/AS3.0 программист (Саратов)

Опыт 1-3 года Требования: * ActionScript 3 * XML * Бинарные сокеты во flash * Опыт разработки клиент-серверных приложений -обязательно * ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
• профессиональное знание ActionScript 3.0 или C++ (в этом случае обучаем);
• наличие законченных проектов на AS3 или прототипа (в этом случае выдаем задание);
• опыт работы от 2 лет.
Плюсом является
• опыт написания игр на Flash;
• знание Flex.
Обязанности:
• разработка клиентской части многопользовательских онлайновых игровых проектов.
Условия:
• Молодой, дружный и творческий коллектив;
• Участие в интересных больших проектах. Возможность профессионального и карьерного роста;
• График работы: 10.00-19.00 (с перерывом на обед);
• З/п достойная, по результатам собеседования; возможны бонусы;
• Соблюдение ТК РФ (оплата отпуска‚ больничного листа);
• Офис в районе 3-ей дачной (Саратов).
Если вакансия вас заинтересовала, присылайте свое полное резюме по адресу [email protected] с названием вакансии в теме письма.
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