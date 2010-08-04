Программисты, аниматоры, 3Д программисты

$10000
Разработка игрЗакрыт14 заявок419 просмотров
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Предлагау поучаствовать в разработке онлайн-игры. работа хорошо оплачиваемая. Требуются програмисты, аниматоры 3д програмисты и др.

Подробнее здесь http://www.mmogames.ws/promo.php?login=31552

и здесь http://www.piarim.net/new.php?login=31552

13 лет назад
MAKS777
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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