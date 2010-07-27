Разработчик игры вконтакте (flash программист)

Есть желание участвовать в рынке игр на плотформе контакта.

Есть идеи для создания и продвижения игр.

Ищу человека (или группу людей), которые создадут и будут обслуживать мою игру (или игры).

К сожалению, я пока не силен в программировании и только собираю об этом информацию.

Формы взаимодействия могут быть различны: от зп (сдельной) до партнерских отношений (%%).

Прошу откликнуться людей, обладающих необходимыми навыками.

Тяжело представляю, как взаимодействовать с людьми из других городов.

Приоритет одам кандидатам из Краснодара