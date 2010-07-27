Разработчик игры вконтакте (flash программист)

Опыт 1-3 года Требования: * ActionScript 3 * XML * Бинарные сокеты во flash * Опыт разработки клиент-серверных приложений -обязательно * ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть желание участвовать в рынке игр на плотформе контакта.
Есть идеи для создания и продвижения игр.
Ищу человека (или группу людей), которые создадут и будут обслуживать мою игру (или игры).
К сожалению, я пока не силен в программировании и только собираю об этом информацию.
Формы взаимодействия могут быть различны: от зп (сдельной) до партнерских отношений (%%).
Прошу откликнуться людей, обладающих необходимыми навыками.
Тяжело представляю, как взаимодействовать с людьми из других городов.
Приоритет одам кандидатам из Краснодара
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