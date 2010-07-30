Ищу программиста игр себе в тренеры

Ищу гуру, который научит меня программировать игры на visual С++ \ win32 \ OGL

Который не только в теории а и на практике это все умеет (с опытом)

и при этом любит обучать, делиться опытом и ньюанами

Который научит меня:

- секретам тайминга

- отладки кода,

- правильному выделению памяти без утечек

- созданию ООП архитектуры движка, событий, сигналов и тд

и прочим ньюансам и важностям

Обучение можно организовать в скайпе, голосом и видео шарингом экрана

Оплата почасовая, предлагаю $15 \ час

график: пару часов день, 2-4 раза в неделю