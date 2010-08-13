Опыт 1-3 года Требования: * ActionScript 3 * XML * Бинарные сокеты во flash * Опыт разработки клиент-серверных приложений -обязательно * ...
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Требуется программист - на постоянную удалённую работу
оплата по проектно
после сдачи
собеседование в аське 406640086
портфолио и резюме присылайте на почту [email protected] c пометкой "программист"
программист с опытом разработки флеш игр, онлайн игр и др.
необходим опыт так же не только программирования но и нарисовки.....
очень много проектов
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