Поиск программистов на проект iPhone/iPad

Компании Ramotion требуется iPhone Разработчик (iPhone Developer). Как удаленно(по-началу), так и в офис(предпочтительней). Необходимые навыки: 1. Эксперт C / C + + или Objective-C 2. Углубленное знание iPhone SDK и базы данных SQLite 3. Опыт оптимизации производительности мобильных приложений 4. Хорошее ...
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Ищу программиста на проект/ы для платформы iOS
В данные момент есть проект на оригинальную казуальную игру
Сроки разработки 1 - 1.5 мес
Для получения деталей по проекту - необходимо подписать NDA, смотри в приложении.
Требования:
- только для фрилансеров и частных программистов
- наличие опыта в разработке игр для указанной плафтормы
В перспективе работа на долгосрочной основе с возможным зачислением в штат!
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