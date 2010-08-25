Ищу талантливого программиста на проект/ы под платформу iOS (iPhone/iPad) В данный момент есть оригинальный проект - казуальная игра. Дизайнер уже есть! Сроки: 1-1.5 мес Для получения деталей - необходимо подписать NDA, смотри в приложении ниже. Требования: - только для свободный ...
Владелец небольшой студии разработки
skype: maniakovic
ICQ: 429895914
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- $2500Разработка игрнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Ищу программиста на проект/ы для платформы iOS В данные момент есть проект на оригинальную казуальную игру Сроки разработки 1 - 1.5 мес Для получения деталей по проекту - необходимо подписать NDA, смотри в приложении. Требования: - только для фрилансеров и ...Разработка игр1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требуется интересный дизайнер/художник на проект по созданию игры для платформы iPhone/iPad. Свой уникальный стиль и оригинальный подход приветствуется)) Наличие портфолио обязательно! Пример графики смотри ниже... Все детали в почту или скайп [email protected] skype: maniakovicМобильные приложения4 заявкиЗакрыт13 лет назад