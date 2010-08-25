maniakovic

Михаил maniakovic

 
45 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Владелец небольшой студии разработки

[email protected]

skype: maniakovic

ICQ: 429895914

  • Поиск программиста под платформу iOS

    $2500

    Ищу талантливого программиста на проект/ы под платформу iOS (iPhone/iPad) В данный момент есть оригинальный проект - казуальная игра. Дизайнер уже есть! Сроки: 1-1.5 мес Для получения деталей - необходимо подписать NDA, смотри в приложении ниже. Требования: - только для свободный ...

    iOS
    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поиск программистов на проект iPhone/iPad

    $2500

    Ищу программиста на проект/ы для платформы iOS В данные момент есть проект на оригинальную казуальную игру Сроки разработки 1 - 1.5 мес Для получения деталей по проекту - необходимо подписать NDA, смотри в приложении. Требования: - только для фрилансеров и ...

    iOS
    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание игры на iPhone

    $1000

    Требуется интересный дизайнер/художник на проект по созданию игры для платформы iPhone/iPad. Свой уникальный стиль и оригинальный подход приветствуется)) Наличие портфолио обязательно! Пример графики смотри ниже... Все детали в почту или скайп [email protected] skype: maniakovic

    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад