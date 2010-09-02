Флеш-программист для игры вконтакте на постоянку.

Компании Ramotion требуется iPhone Разработчик (iPhone Developer). Как удаленно(по-началу), так и в офис(предпочтительней). Необходимые навыки: 1. Эксперт C / C + + или Objective-C 2. Углубленное знание iPhone SDK и базы данных SQLite 3. Опыт оптимизации производительности мобильных приложений 4. Хорошее ...
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Итак, требуется флеш программист на постоянную удаленную работу для создания весьма приличного по объему приложения вконтакте с оригинальной идеей.
Требуемые знания: ActionScript 3, Vkontakte API.
Приложение основано на двух игровых фазах:
- настройки параметров персонажа, прокачка и лечение войск и т.п.
- сражение (столкновение войск игрока и противника), построенное на асинхронном геймплее, т.е. без непосредственного участия игроков.
Вот пример приложения на асинхронном геймплее: http://vkontakte.ru/app1889035_85451759
У меня готов концепт-документ, который описывает первую фазу. А по гемплею (бою) еще нужно будет решать, в зависимости от найденного в данной вакансии исполнителя.
Тут есть несколько вариантов, объясняю почему:
Вариант 1. Вы уже разрабатывали приложения для Вконтакте, но самостоятельно проработать геймплей знания не позволяют. Тогда под разработку геймплея найдем отдельного специалиста.
Вариант 2. Вы никогда не сталкивались с приложениями Вконтакте, но знаете флеш, занимались разработкой игр и сможете разработать геймплей с более-менее серьезным AI.
Вариант 3. Вы умеете делать и приложения, и геймплей. Это наиболее оптимальный вариант.
Серверной частью будет заниматься отдельный php программист, дизайном - дизайнер.
Зарплата от $2000 и выше, в зависимости от ваших знаний и умений.
На этом все, оставляйте свои заявки тут и, пожалуйста, сразу же пишите под какой вариант (1, 2 или 3) вы больше подходите. И конечно же, нужны примеры работ.
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