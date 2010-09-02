Флеш-программист для игры вконтакте на постоянку.

Итак, требуется флеш программист на постоянную удаленную работу для создания весьма приличного по объему приложения вконтакте с оригинальной идеей.

Требуемые знания: ActionScript 3, Vkontakte API.

Приложение основано на двух игровых фазах:

- настройки параметров персонажа, прокачка и лечение войск и т.п.

- сражение (столкновение войск игрока и противника), построенное на асинхронном геймплее, т.е. без непосредственного участия игроков.

Вот пример приложения на асинхронном геймплее: http://vkontakte.ru/app1889035_85451759

У меня готов концепт-документ, который описывает первую фазу. А по гемплею (бою) еще нужно будет решать, в зависимости от найденного в данной вакансии исполнителя.

Тут есть несколько вариантов, объясняю почему:

Вариант 1. Вы уже разрабатывали приложения для Вконтакте, но самостоятельно проработать геймплей знания не позволяют. Тогда под разработку геймплея найдем отдельного специалиста.

Вариант 2. Вы никогда не сталкивались с приложениями Вконтакте, но знаете флеш, занимались разработкой игр и сможете разработать геймплей с более-менее серьезным AI.

Вариант 3. Вы умеете делать и приложения, и геймплей. Это наиболее оптимальный вариант.

Серверной частью будет заниматься отдельный php программист, дизайном - дизайнер.

Зарплата от $2000 и выше, в зависимости от ваших знаний и умений.

На этом все, оставляйте свои заявки тут и, пожалуйста, сразу же пишите под какой вариант (1, 2 или 3) вы больше подходите. И конечно же, нужны примеры работ.