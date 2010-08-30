Проектировщик клиента он-лайн игры

Разработка игрЗакрыт1 заявка160 просмотров
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Нужен специалист который с умеет написать и поддерживать клиент-версию разрабатываемой Нами игры.

Соответственно "клиент" должен:

- быть защищённым от декомпиляции

- обновлять с хоста его составляющие (swf-файлы)

Более детально в процессе разработки.

13 лет назад
Bonus
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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