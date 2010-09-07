Ведущий программист + серверный программист

Добрый день!

В студию по созданию игровых и около игровых проектов требуется ведущий программист. Сейчас в основном ведутся работы над приложениями для "Вконтакте".

Обязанности:

Создание и описание архитектуры проекта.

Написание серверной части.

Координация совместной разработки клиентской и серверной части.

Требования:

Опыт разработки приложений для "Вконтакте".

Опыт создания высоко нагрузочных серверных приложений.

Опыт работы в команде.

Мы ценим:

Опыт работы в game-dev'е.

Работа над созданием игр вам должно приносить удовольствие.

Креативность, умение находить неординарные решения.

Дружелюбность, желание помогать, коммуникабельность.

На данный момент работа по проектная, оплата в свою очередь тоже.

Работа удаленная, город не имеет значения.