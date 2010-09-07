Ведущий программист + серверный программист

Компании Ramotion требуется iPhone Разработчик (iPhone Developer). Как удаленно(по-началу), так и в офис(предпочтительней). Необходимые навыки: 1. Эксперт C / C + + или Objective-C 2. Углубленное знание iPhone SDK и базы данных SQLite 3. Опыт оптимизации производительности мобильных приложений 4. Хорошее ...
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Добрый день!
В студию по созданию игровых и около игровых проектов требуется ведущий программист. Сейчас в основном ведутся работы над приложениями для "Вконтакте".
Обязанности:
Создание и описание архитектуры проекта.
Написание серверной части.
Координация совместной разработки клиентской и серверной части.
Требования:
Опыт разработки приложений для "Вконтакте".
Опыт создания высоко нагрузочных серверных приложений.
Опыт работы в команде.
Мы ценим:
Опыт работы в game-dev'е.
Работа над созданием игр вам должно приносить удовольствие.
Креативность, умение находить неординарные решения.
Дружелюбность, желание помогать, коммуникабельность.
На данный момент работа по проектная, оплата в свою очередь тоже.
Работа удаленная, город не имеет значения.
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