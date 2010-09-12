Разработчик флеш игр, Украина

$2500
Разработка игрЗакрыт4 заявки224 просмотра
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Требуется разработчик или команда с опытом разработки игр на флеш.

Опыт в разработке приложений под Facebook и Вконтакте - большой плюс

Требования: наличие портфолио выполненных игр

13 лет назад
vladsw
Влад 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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