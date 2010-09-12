Разработчик флеш игр, Украина

Ищу талантливого программиста на проект/ы под платформу iOS (iPhone/iPad) В данный момент есть оригинальный проект - казуальная игра. Дизайнер уже есть! Сроки: 1-1.5 мес Для получения деталей - необходимо подписать NDA, смотри в приложении ниже. Требования: - только для свободный ...