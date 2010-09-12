Разработчик флеш игр, Украина

Компании Ramotion требуется iPhone Разработчик (iPhone Developer). Как удаленно(по-началу), так и в офис(предпочтительней). Необходимые навыки: 1. Эксперт C / C + + или Objective-C 2. Углубленное знание iPhone SDK и базы данных SQLite 3. Опыт оптимизации производительности мобильных приложений 4. Хорошее ...
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Требуется разработчик или команда с опытом разработки игр на флеш.
Опыт в разработке приложений под Facebook и Вконтакте - большой плюс
Требования: наличие портфолио выполненных игр
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