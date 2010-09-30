Flash-программист (сложные задачи), Мск

В крупной российской компании, лидере рынка электронных платежей, в связи с появлением новых задач, открыты 3 позиции разработчиков ActionScript 3.0

Нужны действительно хорошие программисты, с опытом реализации сложных проектов.

• Разработка и поддержание высоконагруженной системы с Flash-интерфейсом, которой ежедневно пользуются десятки тысяч людей

• Участие в крупных flash-проектах компании: платежных, игровых, сервисных, экспериментальных

• Разработка на ActionScript 3.0.

Требования:

• Отличное знание ActionScript 3.0 и платформы Flash;

• Опыт программирования в Flash не 2х лет, опыт реализации сложных проектов;

Как плюс, но не обязательно:

- опыт работы в качестве дизайнера (не программиста)

- опыт программирования на других языках и платформах

Мы гарантируем:

• Оформление по ТК РФ

• Белая заработная плата: 80 000 – 100 000 руб. после вычета налогов, возможно больше в случае выдающихся знаний (вплоть до 120 000) ;

• Компенсация обедов, ДМС;

• Отличные перспективы профессионального роста и развития;

• Дружный молодой IT-коллектив (команда более 350 человек);

• Работа на условиях полной занятости (5/2) с 9 до 18:00, в офисе

• Комфортабельный офис рядом со ст.м. Южная (7 минут пешком)

!!Удаленная работа на данной позиции, к сожалению, невозможна!!

Контактная информация:

Анна Литвина

[email protected] (портфолио и резюме с пометкой "ActionScript")

+7 (916) 835-92-94

+7 (495) 989-15-50

ICQ 611003029

Jabber: Anna-HR

Skype: anna-litvina