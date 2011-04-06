J2ME Разработчик (Android)

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Требуется J2ME программист с профильным опытом работы от двух лет. Возможна удаленная работа (не менее 30ти часов в неделю). Опыт разработки приложений под Android обязателен.

От вас требуется:

* опыт разработки на Java/J2ME от 2х лет;

* опыт работы с сетевыми приложениями;

* наличие выполненных проектов под Android.

Плюсом будет:

* Английский язык

Обязанности:

* Разработка и развитие Android приложений

Контакт: job[at]uniweb.ua

Android
13 лет назад
young
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
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