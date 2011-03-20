Ищется ipad разработчик либо команда

Требуются программисты/команда для выполнения крупного проекта по разработке электронного "глянцевого" журнала для IPAD.

Требуются как разработчики интерфейсов (желательно опыт работы и автоматизации InDesign), так и системные программисты, которые были бы в состоянии поставить на поток джейлбрейки, + переработку интерфейса iOS или аналогов, работать с сетью, СУБД и прочими полуприкладными/полусистемными вещами.

Начните разговор со ссылки на резюме или портфолио - без них общение не имеет смысла.