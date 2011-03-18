Дизайнер мобильных интерфейсов

Приглашаем на фриланс основе J2ME\BB разработчика. О проекте: Zlango это новый пиктографический язык для пользователей SMS. Zlango является продолжением развития графических пиктограмм, в которых предоставлены не только специальные знаки препинания, но и возможно их свободное комбинирование с комплексным ...
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Канадской компании Qaprosoft Срочно требуется дизаинер мобильных интерфейсов. Знание английского обязательно!
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