Программист под Android

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка205 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Компании easyVeasy требуется специалист под Android:

Основные обязанности:

• Разработка ПО под Android

• Доработка и / или исправление существующих приложений

• Поддержка ПО

Требования:

• Не менее 1 года опыта работы в области разработки ПО под мобильные устройства

• Умение разбираться в чужом коде

• Опыт работы в команде, в том числе удалённой

Знания:

• Android

• JAVA

• SVN / Git

• Технический английский на уровне чтения технической документации

Личные качества:

• Ответственность, пунктуальность, придирчивость к мелочам

• Умение планировать и оценивать свои задачи

• Умение быстро разобраться в проекте и чужом исходном коде

• Умение работать в условиях многозадачности и разно приоритетности

• Системный подход к решению задач

Мы предлагаем:

• Оплата от $1200 до $1500.

• Работу над интересными проектами.

• Полный удалённый рабочий день (10 – 19 GMT +1). Возможен гибкий график работы.

• Карьерный рост

• Ежемесячные бонусы

Заработная плата обсуждается после собеседования через Skype.

Android
13 лет назад
vivankov
Вадим 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
  • Похожие заказы

  • Ищется ipad разработчик либо команда

    $10000

    Требуются программисты/команда для выполнения крупного проекта по разработке электронного "глянцевого" журнала для IPAD. Требуются как разработчики интерфейсов (желательно опыт работы и автоматизации InDesign), так и системные программисты, которые были бы в состоянии поставить на поток ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • J2ME Blackberry Developer

    $2500

    Приглашаем на фриланс основе J2ME\BB разработчика. О проекте: Zlango это новый пиктографический язык для пользователей SMS. Zlango является продолжением развития графических пиктограмм, в которых предоставлены не только специальные знаки препинания, но и возможно их свободное комбинирование с комплексным ...

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Developer Windows phone7

    Компания ProData Consult ищет Windows phone7 Developer для работы в Голландии. Длительность проекта 2-3 месяца. В случае заинтересованности жду Ваши резюме и готова ответить на все вопросы.

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Android Developer

    Компания ProData Consult ищет Android Developer для работы в Голландии. Длительность проекта 2-3 месяца. В случае заинтересованности жду Ваши резюме и готова ответить на все вопросы.

    Android
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • IPhone Developer

    Компания ProData Consult ищет Iphone Developer для работы в Харькове. Длительность проекта 2-3 месяца. В случае заинтересованности жду Ваши резюме и готова ответить на все вопросы.

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Blackberry Developer

    Компания ProData Consult ищет Blackberry Developer для работы в Голландии. Длительность проекта 2-3 месяца. В случае заинтересованности жду Ваши резюме и готова ответить на все вопросы. [email protected]

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются Senior iPhone/Android Developers

    Ваши умения и знания для iPhone: • Владение Objective-C,C,C++, SQL, OOP • Знание CocoaTouch framework • Знание QuartzCore, CoreAnimation • Знание Sqlite (знание CoreData framework существенный плюс) • Умение грамотно оптимизировать код • Опыт работы с чужим кодом (отладка, фикс багов, утечки) • Опыт 4 + завершенных ...

    Android
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются iPhone/Android Developers

    Ваши умения и знания для iPhone: • Эксперт C / C + + или Objective-C • Углубленное знание iPhone SDK и базы данных SQLite • Опыт оптимизации производительности мобильных приложений • Хорошее знание англ. языка (устный и письменный) • Сочетать инициативность и исполнительность Опыт работы: • От 1 ...

    Android
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются Junior iPhone/Android

    Ваши умения и знания для iPhone: • C/C++, SQL, OOP • Хорошее знание англ. языка (устный и письменный) • Желание к самостоятельному изучению новых технологий Желательно: • Objective-C • Опыт работы с SQLite, XCode, SVN, Mac OS X Ваши умения и знания для Android: • Java 2 SE • Android SDK • SQL, ...

    Android
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад