Программист под Android

Компании easyVeasy требуется специалист под Android:

Основные обязанности:

• Разработка ПО под Android

• Доработка и / или исправление существующих приложений

• Поддержка ПО

Требования:

• Не менее 1 года опыта работы в области разработки ПО под мобильные устройства

• Умение разбираться в чужом коде

• Опыт работы в команде, в том числе удалённой

Знания:

• Android

• JAVA

• SVN / Git

• Технический английский на уровне чтения технической документации

Личные качества:

• Ответственность, пунктуальность, придирчивость к мелочам

• Умение планировать и оценивать свои задачи

• Умение быстро разобраться в проекте и чужом исходном коде

• Умение работать в условиях многозадачности и разно приоритетности

• Системный подход к решению задач

Мы предлагаем:

• Оплата от $1200 до $1500.

• Работу над интересными проектами.

• Полный удалённый рабочий день (10 – 19 GMT +1). Возможен гибкий график работы.

• Карьерный рост

• Ежемесячные бонусы

Заработная плата обсуждается после собеседования через Skype.