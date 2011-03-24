Требуется программист Windows Mobile

Мобильные приложенияЗакрытнет заявок153 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

От кандидата:

- опыт разработки приложений под Windows Mobile, будет преимуществом наличие опыта с BlackBerry.

- знание С++

- возраст от 26 лет

- пол значение не имеет

- портфолио обязательно

- наличие Skype

Задача:

- продолжить работу над приложением под Windows Mobile. Детали в переписке.

Оплата:

- почасовая

Все предложения п-та по ICQ# 279-428-829 либо Skype: t.bondarev

Всем заранее спасибо.

13 лет назад
Sacur
42 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Требуется разработчик под iPhone

    $1000

    Ищется грамотный разработчик с опытом работы с iOS для постоянного сотрудничества требования: наличие портфолио возможность уделять проектам от 4-5часов в день постоянная доступность связи (телефон, скайп)

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются разработчики приложения под IPhone!

    Ищем разработчиков для проекта: разработка мобильного геотаргетингого приложения для платформы IPhone, Android, Nokia, а также Серверного приложения для управления контентом. Вакансия срочная!

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист под Android

    Компании easyVeasy требуется специалист под Android: Основные обязанности: • Разработка ПО под Android • Доработка и / или исправление существующих приложений • Поддержка ПО Требования: • Не менее 1 года опыта работы в области разработки ПО под мобильные устройства • ...

    Android
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищется ipad разработчик либо команда

    $10000

    Требуются программисты/команда для выполнения крупного проекта по разработке электронного "глянцевого" журнала для IPAD. Требуются как разработчики интерфейсов (желательно опыт работы и автоматизации InDesign), так и системные программисты, которые были бы в состоянии поставить на поток ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • J2ME Blackberry Developer

    $2500

    Приглашаем на фриланс основе J2ME\BB разработчика. О проекте: Zlango это новый пиктографический язык для пользователей SMS. Zlango является продолжением развития графических пиктограмм, в которых предоставлены не только специальные знаки препинания, но и возможно их свободное комбинирование с комплексным ...

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Developer Windows phone7

    Компания ProData Consult ищет Windows phone7 Developer для работы в Голландии. Длительность проекта 2-3 месяца. В случае заинтересованности жду Ваши резюме и готова ответить на все вопросы.

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Android Developer

    Компания ProData Consult ищет Android Developer для работы в Голландии. Длительность проекта 2-3 месяца. В случае заинтересованности жду Ваши резюме и готова ответить на все вопросы.

    Android
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • IPhone Developer

    Компания ProData Consult ищет Iphone Developer для работы в Харькове. Длительность проекта 2-3 месяца. В случае заинтересованности жду Ваши резюме и готова ответить на все вопросы.

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Blackberry Developer

    Компания ProData Consult ищет Blackberry Developer для работы в Голландии. Длительность проекта 2-3 месяца. В случае заинтересованности жду Ваши резюме и готова ответить на все вопросы. [email protected]

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад