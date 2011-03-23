Требуется разработчик под iPhone

Ищем разработчиков для проекта: разработка мобильного геотаргетингого приложения для платформы IPhone, Android, Nokia, а также Серверного приложения для управления контентом. Вакансия срочная!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищется грамотный разработчик с опытом работы с iOS для постоянного сотрудничества
требования:
наличие портфолио
возможность уделять проектам от 4-5часов в день
постоянная доступность связи (телефон, скайп)
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